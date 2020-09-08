「瘋」動全台的台中購物節，為期2個月的活動期間，登錄發票金額加上電商平台消費，一共達90.34億，將近去年25億的四倍，市長盧秀燕8日表示，12日晚上7點將抽出近千萬精品豪宅的得主，溫馨提醒大家手機要保持暢通，「請全國民眾等待燕子市長的電話」，得獎的可能就是你！

盧秀燕上午在市政會議前受訪指出，台中購物節專屬APP下載人數破34萬，好幾周都是旅遊排行榜與公部門APP的下載排行第一名，基本上就是「全台都在瘋台中購物節！」

台中購物節為期2個月的活動期間，登錄發票金額加上電商平台消費，一共達90.34億。（盧金足攝）

今天因受疫情衝擊，各行各業消費力下降，很多縣市都以舉行購物節振興經濟，台中市今年舉辦第二屆台中購物節，登錄發票金額加上電商平台消費，高達90.34億元。

購物節成效各縣市超級比一比，盧秀燕表示，台中市的網路討論聲量最高，台中購物節行銷成功，依網路大數據調查，六都振興經濟以台中市網路討論聲量最高，高達42.73％，遙遙領先第二名的台北市22.78％。

此外，電商平台外縣市消費佔8成5，電商平台的臺中專區，總消費金額達2.81億，其中8成5是來自外縣市消費，雙北民眾最捧場占39％，貢獻超過1億。

「來自彰化、南投的民眾最捧場！」她指出台中購物節APP下載數超過34萬，當中有52％是設籍台中以外的民眾，當中彰化縣、南投縣民眾最為「捧場」，顯示在購物節強勢的吸引下，外縣市民眾更願意台中到台中消費。

今年面臨疫情嚴峻考驗，台中購物節改為線上線下同時進行，盧秀燕強調，民眾消費有效聚集到台中，買氣更勝去年，平均每天以1億多的增幅成長，在全台所有辦購物節的縣市中，成績一枝獨秀。

盧秀燕表示，壓軸近千萬元的精品豪宅大獎，將在12日（周六）抽出豪宅主人，當天也會有民政局規畫的「民政耀眼、綻放台中」演唱會，精彩可期。

(中時 )