屏市前後任市代會主席涉貪 雙雙被起訴 10:202020/09/08 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東市長林恊松擔任市代會主席期間，疑非法採購禮品遭起訴。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東地檢署偵辦屏東市民代表會採購案，發現屏東市長林恊松擔任市代會主席期間，疑透過葉姓總務向友人採購茶葉，數量龐大超過平時使用需求，共詐得137萬餘元，全案8日偵結，共起訴前現任市代會主席林恊松、蕭國亮等5人。 熟識林恊松的友人聞訊後直呼不可思議，強調林個性豪爽，只要有客人來訪，總是接待無微不至，恐怕是不拘小節的性格使然，才會因此觸法。 (中時 ) #林恊松 #蕭國亮 #涉貪 #起訴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 查血汗國家隊 新北勞檢13家口罩廠 04:102020/09/08 社會新聞 江蘇運博會創新 2億人爭睹 04:102020/09/08 兩岸新聞 羞辱菜鳥爆離職潮 昆山世碩闢謠 04:102020/09/08 焦點新聞 美恐開鍘 中芯單日市值蒸發391億人民幣 04:102020/09/08 全球財經 安森美半導體總裁兼執行長 宣佈自2021年5月起退休 09:422020/09/08 財經 新iPad來了 觸控雙雄後市俏 04:102020/09/08 證券．權證 黃復興桃園主委于北辰遭解職 04:102020/09/08 政治要聞 攻第3代半導體 陸列十四五規畫 04:102020/09/08 產業財經 憲法加持得了江啟臣？ 04:102020/09/08 時論廣場 聽到蔣萬安要選 綠粉哀嚎：台北市要還給國民黨了 08:412020/09/08 政治 社會熱門新聞 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 獨》台中豐原天然氣「連環漏」 修復竟要等1個月 - 社會 無良學店1／東方大學陷財務危機欠薪逾千萬 學生變移工「賺錢養校」 - 社會 消防局高官不倫女業務 鹹濕對話成鐵證 - 社會 2渣男撿屍酒醉正妹 扛進摩鐵輪流性侵還拍性愛3P片 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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