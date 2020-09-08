屏東地檢署偵辦屏東市民代表會採購案，發現屏東市長林恊松擔任市代會主席期間，疑透過葉姓總務向友人採購茶葉，數量龐大超過平時使用需求，共詐得137萬餘元，全案8日偵結，共起訴前現任市代會主席林恊松、蕭國亮等5人。

熟識林恊松的友人聞訊後直呼不可思議，強調林個性豪爽，只要有客人來訪，總是接待無微不至，恐怕是不拘小節的性格使然，才會因此觸法。

(中時 )