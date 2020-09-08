據悉，三星電子已將明年全年手機出貨量預測上調至3億支，主要是華為由於美國技術制裁，在全球整體市占率將出現下滑。

儘管三星的Galaxy S20系列在今年面臨未預期的新冠疫情，銷量不如預期，三星預期今年手機銷量將為2.6億支，ETNews引述產業人士指出，美國對華為的技術制裁，讓三星調高明年預測。

三星預估華為智慧型手機出貨在明年將大減七成，結果是，其他中國品牌手機廠例如Oppo、Vivo等將成長三成，而三星預估將成長15%。意即華為空出的手機市場，即將有多家公司進入搶食。

華為在2019年的手機出貨一度逼近第一大的三星，但今年以來一連串的美中衝突和技術制裁，讓華為面臨斷芯等多項技術制裁，華為極可能在未來甚至無法製造智慧型手機。另外印度政府也開始在抵制中國產品，包括中國App，而印度為成長中新興手機市場，三星亦於當地設有製造廠。

而根據市調公司調查，三星在今年上半手機銷售大跌24%，跌勢遠大於華為，主要為三星主力歐美市場深陷新冠危機。華為的困境則將在明年顯現，主要是其半導體產品庫存無法長期支撐。

(時報資訊)