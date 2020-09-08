工業電腦廠融程電（3416）受惠歐系客戶車檢平板長期專案大單出貨放量，2020年8月營收續繳雙位數「雙升」佳績、衝上1.87億元新高，投顧法人看好第三季營收將同步創高，第四季營運有望持穩高檔，全年營收目標繳出雙位數成長佳績。

在績優題材激勵下，融程電近期股價發動上攻，昨（7）日觸及80.4元、續創2011年3月中以來近9年半新高。不過，因近7日已飆升近2成，今（8）日開高上漲1.66％後調節賣壓湧現，隨後翻黑一度下挫達4.09％，早盤維持近3％跌幅，表現明顯疲弱。

融程電公布8月自結合併營收達1.87億元，較7月1.52億元成長達22.6％、較去年同期1.23億元成長達51.35％，刷新歷史新高。累計前8月合併營收10.61億元，較去年同期10.99億元小減3.42％，仍創同期次高，衰退幅度較前7月10.38％顯著收斂。

融程電深耕利基型特殊市場，去年順利奪得歐系客戶5年期車檢平板專案大單，並如期自6月起開始小量出貨。隨著出貨動能逐步放量，7月營收成長已繳出雙位數「雙升」佳績，8月營收成長動能進一步增溫，一舉改寫歷史新高。

融程電董事長呂谷清先前表示，隨著去年敲定的專案大單陸續出貨，今年營收仍可維持成長，台幣匯率強升將是較大挑戰，希望淨利率能維持14％目標。公司也設下未來3年營收每年成長20～30％，強固型平板市占率至2022年自5％跳增至15～20％的營運目標。

投顧法人認為，受惠歐系車檢平板專案大單放量出貨，融程電8月營收創高、表現符合預期，預估9月營收可持穩高檔，帶動第三季營收同步改寫新高。隨著美系客戶倉儲平板專案大單接續開始出貨，第四季營收有望持穩高檔，全年營收目標繳出雙位數成長。

由於融程電歐系客戶車檢平板及美系客戶倉儲平板均為5年期長期專案大單，且亦接獲醫療測量昏迷平板訂單，預計明年第四季開始出貨。在長期大單穩健需求挹注下，投顧法人看好可望帶動融程電至2022年營運逐步穩健成長，給予「買進」評等、目標價100元。

(時報資訊)