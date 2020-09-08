新台幣兌美元匯價周二早盤以來最低為29.530元，目前迄上午十點三分暫報29.296元，也是早盤以來最高價，大幅升值2.28角。呈現市場搶台幣，台幣升值的狀況較明朗。

週二開盤價為29.530元，也是今天早盤以來的最低價。

台股加權指數開盤到上午10點07分為12655.09，漲63.69點，漲幅0.51％，成交929.09億元。

(工商 )