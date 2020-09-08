股匯雙漲 新台幣早盤持續大升2.28角 10:232020/09/08 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新台幣兌美元匯價周二早盤以來最低為29.530元，目前迄上午十點三分暫報29.296元，也是早盤以來最高價，大幅升值2.28角。呈現市場搶台幣，台幣升值的狀況較明朗。 週二開盤價為29.530元，也是今天早盤以來的最低價。 台股加權指數開盤到上午10點07分為12655.09，漲63.69點，漲幅0.51％，成交929.09億元。 (工商 ) #早盤 #上午 #股匯雙漲 #新台幣 #大升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 散戶大集結! 台股開戶人數 衝破1,100萬 04:102020/09/08 財經要聞 熱門股－國喬 買盤拉抬股價強漲 04:102020/09/08 證券．權證 銷案開紅盤 海悅8月營收增逾二倍 04:102020/09/08 證券．權證 美股休市 台股早盤開在12,600點之上 09:232020/09/08 財經 金管會：內資對台股有信心 04:102020/09/08 金融．稅務 《期貨》三大期指全開高 9月台指期上漲77點 09:092020/09/08 財經 《國際金融》擺脫科技股暴跌陰影 道瓊指數期貨跳漲近1％ 08:352020/09/08 財經 資金流向傳產 聚焦法說行情 04:102020/09/08 證券．權證 《晨間解盤》季線力挺 仍區間震盪個股表現(倫元投顧提供) 08:522020/09/08 財經 富蘭克林：布局科技基金有賺頭 04:102020/09/08 產業特刊 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 影》羞辱新人證件丟滿地自己撿 傳和碩子公司爆離職潮 真相曝光 - 財經 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 壽險董總不受教 黃天牧怒了 - 財經要聞 - 工商時報 銅板股夯 法人愛、散戶搶著沖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。