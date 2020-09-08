近日有歷史教師投書媒體表示，開學後最新面市的108課綱國二歷史課本被大砍，「三國消失，武后不見」，引發爭議！對此，國民黨台北市議員羅智強感嘆表示，滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄，「三國依舊在，只是不教了」。他諷刺表示，古有五胡亂華，今有英文滅史。

108課綱國二歷史課本被大砍！除了「三國消失，武后不見」外，以翰林版而言，第1章「從商周到隋唐的國家與社會」正文僅短短4頁，其中「從部落到封建」這1小節沒有夏朝，只講商朝到西周，600年歷史不到300字搞定。「從封建到帝制國家」這1小節講述東周到漢末，800字講完，著墨稍多的是秦始皇和法家之治，接下來正文就轉到漢武帝提倡儒家和薦舉孝廉、曹魏時期九品官人法和唐代科舉。

對此，教育部國家教育研究院教科書發展中心主任楊國揚表示，現在國中二年級學生使用的歷史教科書，是依108課綱來編寫，跟以前比，會有些不同。現在的教科書都是經國教院審定通過，除非內容有明顯錯誤可隨時勘誤，否則教科書要使用2年後，才會進行內容調整。

羅智強則在臉書痛批，滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄，「三國依舊在，只是不教了」。他諷刺表示，古有五胡亂華，今有英文滅史，「蔡英文，妳廢了中文不是更乾脆？」

(中時新聞網)