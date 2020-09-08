NBA》綠衫軍半場領先27分 38勝不敗定律 10:262020/09/08 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 肯巴沃克(左)、塔圖與傑倫布朗聯手，幫助塞爾提克第五戰輕取暴龍。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 塞爾提克在天王山之戰中輕取衛冕軍暴龍，東區次輪季後賽取得3比2聽牌優勢。根據統計，塞爾提克半場領先27分，寫下隊史次佳，同時也是NBA不敗定律，延續了38勝0敗光榮紀錄。 塞爾提克隊史半場最多領先30分，時間得回溯到35年前的1985年總冠軍系列賽首戰，當時綠衫軍最終以148比114大贏34分。 除此之外，這也是自1954-55賽季以來，半場領先27分的球隊38戰全勝，也就是說半場領先27分是球隊獲勝的不敗定律，塞爾提克延續了這項光榮紀錄。 (中時 ) #塞爾提克 #暴龍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》魔術強生提警訊：火箭並非拓荒者 11:102020/09/06 體育 NBA》塞爾提克火力全開 大贏暴龍22分聽牌了 09:322020/09/08 體育 日職》張奕無緣勝投 宋家豪生日挨轟失3分 16:432020/09/06 體育 MLB》預約賽揚獎 比柏第7勝到手 11:362020/09/07 體育 日職》吃定阪神 巨人率先40勝遙遙領先 22:392020/09/07 體育 NBA》熱火關門失敗 巴特勒認為全隊鬆懈了 15:502020/09/07 體育 NBA》首節就打爆！金塊擊沉快艇扳平 11:542020/09/06 體育 NBA》字母哥穿保護靴離開 一度想重返賽場 08:482020/09/07 體育 NBA》皇眉合轟62分 湖人射落火箭扳平 11:152020/09/07 體育 日職》歐力士隊友開轟相挺 張奕用球多4局就退場 12:522020/09/06 體育 體育熱門新聞 NBA》綠衫軍半場領先27分 38勝不敗定律 - 體育 英國教練訝異：主審為何沒先給喬帥警告？ - 體育 NBA》裁判幫忙？ 公鹿躲過被橫掃出局命運 - 體育 姆巴佩感染新冠 PSG痛罵法國足總 - 體育 美網》喬帥誤擊線審失格 爆冷止步16強 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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