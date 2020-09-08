塞爾提克在天王山之戰中輕取衛冕軍暴龍，東區次輪季後賽取得3比2聽牌優勢。根據統計，塞爾提克半場領先27分，寫下隊史次佳，同時也是NBA不敗定律，延續了38勝0敗光榮紀錄。

塞爾提克隊史半場最多領先30分，時間得回溯到35年前的1985年總冠軍系列賽首戰，當時綠衫軍最終以148比114大贏34分。

除此之外，這也是自1954-55賽季以來，半場領先27分的球隊38戰全勝，也就是說半場領先27分是球隊獲勝的不敗定律，塞爾提克延續了這項光榮紀錄。

(中時 )