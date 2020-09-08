國民黨全代會重新定調「九二共識」；國民黨文傳會副主委黃子哲今上午接受電台受訪時，主持人周玉蔻說，國民黨私下跟她承認，這是為了堵馬英九老先生的嘴；黃說，這樣結論是各取所需。

國民黨日前召開全代會，國民黨日前全代會定調「基於中華民國憲法的九二共識維持兩岸互動」，反對台獨與「一國兩制」，新兩岸論述遭民進黨譏「舊瓶裝舊酒」；黃子哲今受訪指出，中華民國憲法中當然沒有規定九二共識，但是國民黨認為，未來在九二共識政治基礎上，必須存在更強而有力的中華民國憲法。

他說，國民黨強調的「一中」，當然是「中華民國」；如果沒有強調中華民國憲法，就不會有九二共識，憲法要強調跟要遵守。

被問到，大陸領導人習近平接受嗎？他說，過去共識是求同存異，函電往返，先擱置一中爭議。零八年運作到一六年，假如兩岸沒有共識，怎麼簽協議？蔡英文執政兩岸協議是零，是沒有共識跟默契。

此外，國民黨全代會還通過，包含中常委、中央委員人數下修、中常委連選得連任一次，最多當8年等改革方案；周玉蔻指出，過去國民黨中常委名片在對岸很吃得開等，這對於未來中常委規範，有告訴共產黨當局？黃表示，不需要。

(中時 )