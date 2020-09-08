國民隊今（8）日在華盛頓主場迎戰美國聯盟戰績最佳的光芒隊，國民推出王牌投手、三度賽揚獎得主薛爾瑟先發，果然壓制對方的打擊，主投7局被擊出6支安打，投出8次三振，有1次四壞球，無失分。終場國民以6比1輕取光芒，薛爾瑟拿下勝投，戰績4勝2敗、自責分率3.40。

這是薛爾瑟本季第2次投到7局未失分的比賽，上次是7月29日對藍鳥隊，他先發7.1局送出10K，僅被敲3支安打，內容甚至比今天更好。但那場比賽打到延長賽第10局，國民隊才以4比0獲勝，薛爾瑟退場時雙方0比0平手，算是作白工，無關勝負。

今天隊友的火力支援很及時，在薛爾瑟退場前已打下6分，由於雙方分屬不同聯盟，薛爾瑟和光芒交手的機會並不多，2016年6月30日以後就未碰面。4年多之後再次對陣，薛爾瑟以優質先發內容拿下勝投。

目前國民隊以15勝25敗在國聯東區墊底，看來想打進季後賽的機會應該不高，要衛冕世界大賽冠軍很困難。

(中時 )