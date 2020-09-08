20200907中天新聞 「進去關像進修」連千毅預告：出來越爬越高

去年引爆直播主之亂的連千毅，7月底交保後曾喊話「半個月後復出」，近期他動作頻頻，除在臉書宣告「9月9號上9點9分首播」，並頻頻接受媒體專訪，侃侃而談牢獄生活。過往以霸氣著稱的連千毅，現在似乎和善不少，不過人氣似乎也不如以往，6日新開的YouTube新頻道，將近一天只有792人訂閱。

去年9月，連千毅與寵物店老闆鄭又仁互相挑釁，雙方在高雄街頭相互嗆聲並開槍砸店等暴力行為驚動大眾，也同時引發社會關切，不僅地檢署指揮專案小組徹查，警政署更多次派人南下坐鎮指揮偵辦，意圖平息大眾恐慌。

今年1月連千毅被依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等遭起訴，7月29日一審宣判，連遭重判7年徒刑。

7月30日他湊足450萬元，遭羈押311天後交保，外界也關切他何時復出。近日他陸續透過臉書直播平台「蘭庭國際」曝光自己近況，6日再次發布「回歸新片」，分享自己消失這一年，「明白了什麼」，言談中似乎預告即將「越爬越高」。7日則直接在個人臉書宣告「9月9日，晚上9點9分，連千毅個人臉書首播見」。

「回歸新片」中連千毅身材消瘦許多，氣勢似乎也與以往的霸氣不同，坐在沙發上侃侃而談這些日子的心得，讓人感覺相當和善；不過連的人氣似乎也跟著「消風」，6日新開的YouTube新頻道，將近一天只有792人追蹤，到今天（8日）訂閱數也僅有1200。

(中時新聞網)