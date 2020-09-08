氣動元件亞德客-KY自結8月及前八月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，都創同期新高，表現優於市場預期，主因是電子、機床設備及電池等產業訂單有較高增長率。8日起密集參加法說會，說明未來營運展望。今日股價上漲3.0元而以663.0元開出，最高達670.0元，最低跌至646.0元，目前呈現震盪走高走勢。

亞德客因歐洲客戶放暑假，工作天數減少、8月合併營收人民幣3.92億元，仍年成長30.35％，以新台幣計價16.71億元，年增幅25.14％；前八月合併營收人民幣28.08億餘元，年成長21.92％，折合新台幣計價回升至119.18億元，年增14.03％，全面改寫同期新高。

亞德客表示，第三、四季向來是氣動元件銷售淡季，今年雖有中美貿易摩擦、新冠肺炎疫情等利空衝擊，但大陸為振興經濟，加速5G及AI等新基礎建設，打造智慧城市，5G相關產業及自動化設備業者，增加對氣動元件需求。目前訂單能見度很短，仍維持一個月。亞德客表示，今年營運目標是比整體市場成長多10％。

法人原本預估，亞德客第三季合併營收季減幅10％以上，第三季合併營收呈現淡季不淡，目前修正為季減5％～10％，年增幅至少15％，全年合併營收人民幣38億元以上、年成長10％以上，再度改寫史上新高。

(工商 )