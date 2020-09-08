日本官方8日（周二）公布7月家庭支出與薪資雙雙下滑，顯示在新冠病毒疫情衝擊之下，日本民間消費持續萎靡不振。

7月份兩人以上家庭的平均支出為26萬6,897日圓（約2,510美元），比去年同期減少7.6％，減幅遠大於市場預期，此為連續10個月萎縮。該數據是評估民間消費的重要指標，家庭支出約占日本國內生產毛額（GDP）的一半以上。

7月經通膨調整的實質薪資較去年同期減少1.6％，寫下連5個月下滑。6月實質薪資經修正後年減擴大至2.1％。

(工商 )