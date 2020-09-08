民間消費蕭條 日本7月家庭支出與薪資皆下滑 10:302020/09/08 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本官方8日（周二）公布7月家庭支出與薪資雙雙下滑，顯示在新冠病毒疫情衝擊之下，日本民間消費持續萎靡不振。 7月份兩人以上家庭的平均支出為26萬6,897日圓（約2,510美元），比去年同期減少7.6％，減幅遠大於市場預期，此為連續10個月萎縮。該數據是評估民間消費的重要指標，家庭支出約占日本國內生產毛額（GDP）的一半以上。 7月經通膨調整的實質薪資較去年同期減少1.6％，寫下連5個月下滑。6月實質薪資經修正後年減擴大至2.1％。 (工商 ) #民間消費 #家庭支出 #薪資 #實質薪資 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸消費未見爆發 進口恐續低迷 04:102020/09/08 產業財經 沙國大砍價 國際油價重挫 04:102020/09/08 全球財經 《業績-光電》產品轉換期 觸控雙雄8月營收下滑 07:442020/09/08 財經 疫情催化 娛樂影音數位革命 04:102020/09/08 財經焦點 《國際經濟》日本七月實質工資連5個月下滑 10:342020/09/08 財經 萊豬進口凌駕程序犧牲國人健康 民團痛批偽民主 12:292020/09/08 生活 無良學店1／東方大學陷財務危機欠薪逾千萬 學生變移工「賺錢養校」 07:532020/09/08 社會 華邦電旺宏 上月業績齊高歌 04:102020/09/08 證券．權證 《國際經濟》日本七月家戶支出年減7.6％ 劣於預期 08:522020/09/08 財經 中市政風處長2度出席市政會議 坐5秒鐘被請出場 11:002020/09/08 政治 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 日報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 遭美無情封殺 華為：陸也能把蘋果趕出去 但沒這麼做 - 財經 銅板股夯 法人愛、散戶搶著沖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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