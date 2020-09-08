口罩國家隊之一的加利科技公司遭踢爆，以337萬片大陸製口罩假冒台製，並混入實名制中，引發軒然大波。加利科技的負責人林明進接受媒體採訪時，更表示「希望自己被踢出國家隊」、「以國家隊為恥」等，顯現他心中滿腹委屈，而加利科技也以被勒令全數停產、禁止出貨。日前，衛福部長陳時中也提及，還有另一家有相似情況，正在著手調查中。

據《鏡週刊》報導，口罩國家隊與錄製口罩魚目混珠流入市面，加利科技可能僅是其中一家而已，而陳時中先前也透露，疑似還有另一家廠商，也用非醫療口罩混充，目前檢調單位已進入調查，目前鎖定二大重點，一是國家隊成員中，是否有其他廠商進口陸製口罩，甚至是他國，混充台製？二是醫用口罩最重要的原料是熔噴不織布，這方面也要釐清，是否有國家隊的廠商，使用非政府「公配」的熔噴布。

據悉，政府近期勤於清查兩間大量進口陸製的口罩廠，一家位於新北市；另一家則位於中部，經初步調查結果，中部廠提出相關發票及口罩流向後，暫時排除名單中，但新北市這家廠商卻有進口陸製工業用口罩，卻充當馬來西亞盒裝醫療口罩販售之嫌疑，目前調查結果，雖未混入實名制中，但可能已流入市面。

而海關先前共扣查83萬片偽標台製口罩，經初步調查並未流入市面，不過口罩國家隊卻因此蒙塵，讓許多民眾信心大減，擔心若是戴到非台製醫療口罩，根本就達不到防疫作用。

(中時新聞網)