台中一名21歲女子小珍控訴，去年2月間洗澡時，同意父親要求讓她搓背，但父親卻趁她沒防備時，用雙手對她揉胸，再指侵私密處約4、5秒，小珍不甘受到侵犯，不惜對父親提告，台中地方法院審理後，將狼父依強制性交罪判刑3年4月，小珍父親不服提上訴。

判決書指出，108月2月19日，小珍的父親得到女兒的同意，進浴室幫搓背，但卻趁小珍沒有防備之際，將雙手從小珍的腋下往下滑，搓揉其胸部周圍，再順勢以右手指伸入小珍的陰道約4 、5 秒，性侵得逞。

小珍向法官哭訴，當時因為太突然，被嚇到不知道如何反應，腦袋一片空白，身體沒有辦法反應，事情發生後有告訴男朋友，也傳LINE對父親說：「爸爸，我覺得昨天晚上那樣子感覺很不舒服，好像不是親子之間該有的行為，我難過了很久，哭了很久，也感覺很害怕，我希望以後不會再發生這樣的事。」、「我想我昨天應該適時的告訴你，我自己來去角質就好，對不起，但是我依然把你當我親愛的爸爸，因為我知道我是你唯一的女兒，希望你能明白，也尊重我的身體」。父親則回：嗯嗯，我知道，不會再發生這樣的情況了，抱歉，我讓你嚇到了」。

小珍的父親被告後否認犯行，辯稱他沒有以雙手搓揉女兒的胸部，也沒有用右手手指插入其下體，之所以會向女兒道歉，主要想緩和她的情緒。

法官審酌後認為，小珍的父親與女兒同住一處，本應盡為父之職，細心照護女兒 女，竟罔顧倫常，予以強制性交行為，造成女兒身體及心靈健全造成難以磨滅之傷害與陰影，被告後又否認犯行，最終依強制性交罪判處3年4月徒刑。

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(中時新聞網)