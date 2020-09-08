遠東航空董事長張綱維被控掏空公司，上周開庭時向台北地院聲請停止羈押，並表示可以籌借2000萬元交保，台北地檢署研究後認為張沒有停止羈押的理由，主張向法院陳報繼續羈押張綱維。

張綱維是在3日北院開庭時表示，遠航是他獨資，掏空公司等於掏空他自己，根本沒有犯罪動機跟必要；當初接手遠航，也是法院指派的團隊來找他，他挹注了20億資金讓遠航起死回生，未料「公親變事主」，20幾年努力、心血、財富、名譽都葬送在這裡。

接著張綱維說，颱風季節到來，遠航的飛機「散落各機場」，需要他親自出面處理，否則恐造成飛安問題，而且遠航因他被羈押無法報稅，也無法在民事庭上答辯，整個集團的財產、債務也都要他出面處理，所以聲請停止羈押；張綱維並強調可以籌借2000萬元作為保釋金，希望法院能讓他交保。

此外，張綱維表示，當初檢調「查扣」了遠航430箱帳冊資料，向法院聲請返還，讓遠航能順利報稅。

檢方研究後認為，遠航的飛機都停在機棚內，並沒有張綱維所述的「散落各機場」，民航局也不可能讓遠航的飛機造成飛安影響，這個部分並不構成張停止羈押的理由，向法院主張繼續羈押張；至於遠航帳冊，檢方當初是經遠航副董事長鄭晴文同意調閱，只能算是「留置」而非查扣，且3日開庭前北檢就已指示調查局北機站返還。

(中時 )