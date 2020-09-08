曾與時尚網紅Doris、藝人蕭淑慎交往過的「虎頭哥」鍾孟志，被控於2015年佯稱他在北市忠孝東路、內湖、新北新莊擁有6處房產，因急需調頭寸，向友人夫婦借款1800多萬元，友人夫婦因鍾推拖還款，經查證其房產謄本，發現都不在鍾名下，始知受騙，憤而提告。台北地檢署今依詐欺罪嫌起訴鍾孟志，另鍾男胞兄鍾孟憲因罪嫌不足，獲不起訴。

據了解，檢方傳喚鍾孟志，鍾孟志均未到庭，之後鍾孟憲提出弟弟在療養院的診斷證明，指鍾孟志已於2018年間騎重機自摔，在基隆長庚醫院昏迷近2個月，目前在療養院住院，檢方函詢療養院，院方證實鍾智力退化如幼童且無語言及自理能力，檢方決定逕行起訴。

鍾孟志、鍾孟憲均因結交不少女星、藝人，兄弟倆在影劇圈小有名氣。據了解，媒體曾經報導，鍾孟志曾與網紅Doris交往，生下小孩，另影劇圈也盛傳鍾孟志也跟蕭淑慎、虞佩宜、侯湘婷、章家瑄、林又立、趙彤等人交往過。其中鍾孟志跟蕭淑慎分手時，蕭淑慎在家割腕、試圖自殺。另鍾孟志的哥哥鍾孟憲，具有竹聯幫背景，曾因與女星劉香慈交往，因開賓利車接送劉女，被稱為「賓利男」。

檢方調查，鍾孟志2015、2016年間，向幼年曾住過忠孝東路名人巷的鄰居夫婦，佯稱他為了家用及資助哥哥鍾孟憲，急需資金周轉，並他名下擁有北市忠孝東路、內湖、新北新莊擁有6處房產擔保，聲稱他只要處理好房產事宜，即可還錢，該對夫婦因鍾是小時候鄰居，且鍾常在媒體上出現，誤信鍾有資力，遂借1800多萬給鍾孟志。

但事後鍾孟志並未還款，且藉故推拖，該對夫婦遂依據鍾提出的6處房產地、坪數，去查閱房產及謄本等資料，發現房產都不是鍾的，遂控告鍾孟志及鍾孟憲詐欺。

檢方傳喚鍾孟憲，鍾孟憲表示，錢都是弟弟借的，他不知情，也沒有拿到錢，檢方依據告訴人夫婦提供的LINE對話及相關文件，確實都只有鍾孟志，因此認定鍾孟志涉嫌，依法起訴，鍾孟憲因不知情，罪嫌不足，予不起訴處分。

(中時 )