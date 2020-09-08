國民黨6日召開全代會，黨內多位大咖人物都現身，不過，前高雄市長韓國瑜並未現身，但卻在同天舉辦餐會，遭外界解讀有意和國民黨互別苗頭，更有媒體人解讀是為台北市長和黨主席作準備。對此，前高雄市新聞局長王淺秋爆氣回應，事實不是如此，請外界不要再蹭韓國瑜了！

王淺秋在今自身主持的廣播節目《8點千秋萬事》表示，國民黨全代會在6日舉辦，韓國瑜沒有參加，但卻出席在餐會上，引起各界很多揣測，更遭點名是否為台北市長作準備，還有媒體人認為是韓國瑜要參選國民黨主席的信號。

王淺秋直言，這些傳聞讓她感到啼笑皆非，這就是一場很簡單的餐會，可是各界都一直拿來作文章，所以她認為非要出面澄清不可。尤其是那些一天到晚罵他的人，之前恨不得把他誅之而後快，但現在又動不動要提他的那些朋友，請他們不要再蹭韓國瑜流量了。她知道他們為什麼要這麼做，因為韓國瑜有流量、有關注。

王淺秋強調，那場餐會真的非常簡單，邀約人是前副市長葉匡時，在2個月前就約好了，但當時沒想到當天是國民黨全代會。而且，韓國瑜還差點忘記有這場餐會，行程也沒排，就匆匆忙忙從雲林搭乘高鐵到台北參加，所以這場餐會沒有任何刻意斧鑿的安排，也沒有刻意做什麼事情的前置準備。

王淺秋感嘆，這天就是30幾位首長開心的單純聚會，而且其中許多人也都回歸民間和學界開始討生活，真的沒有如外界所傳聞的什麼前置準備和安排。

(中時新聞網)