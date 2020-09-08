周一美股適逢勞動節休市，亞股今早漲多跌少，台股則再度上演開高壓回戲碼，早盤權值三帥台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)開盤攜手走強，加上聯電(2303)續漲下，大盤開高36點後漲點快速拉升至約85點，摸到5日線，惟月線反壓籠罩，加上大立光又翻黑、聯電更爆量轉跌逾2.5%，大盤5日線沒站穩又陷入震盪，各大類股漲跌參半，期貨表現強於現貨。分析師表示，月線反壓重，台股開盤三分鐘見高點，指數開始走低，類股輪動快速，昨日傳產中表現強勢的塑化、鋼鐵等紛紛拉回修正，資金有重回電子股的跡象。在目前指數區間震盪的格局中，買黑賣紅是較好的策略，觀察個股8月營收是否持續以前強勢的力道。

在盤面表現方面，台積電今日開高後，股價有撐，漲幅在1%以上；圓剛(2417)8月合併營收再衝高，並突破10億元關卡，股價強漲7%以上；微端(3285)8月合併營收年增88.78%，漲停板開開關關；台康生技(6589)快篩試劑議題再燒，股價衝漲停68.8元；欣興(3037)昆山鼎鑫火災對營運影響在控制當中，多頭回神股價上漲逾3%；科妍(1786)8月業績創新，Q4將重返成長軌道，今日跳空漲停鎖住，創寫半年高價；聯電(2303)今早開高後爆量急殺，由漲逾4%翻黑下跌逾2%；茂迪(6244)今日由高點拉回，日K連2黑，鎖在跌停板25.2元。

分析師表示，外資偏空操作台股，追價買盤意願不高，類股輪動快速，電子股無法持穩擔任主流角色，大盤恐將朝季線整理。本周進入營收公告高峰期，個股轉向基本面表現，目前美中關係仍在僵化當中，觀望氣氛濃厚，在量能尚未明顯放大下，操作宜保守謹慎看待。

(時報資訊)