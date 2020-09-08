《國際經濟》日本七月實質工資連5個月下滑 10:342020/09/08 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本七月實質工資出現連續第五個月的下滑，該數據可能指出另一現象，未來消費者支出將陷入更深層的緊縮。 日本勞動部周二公布數據，七月經通膨調整的實質工資較去年同期下降1.6%，而六月則為下跌2.1%。 衡量企業活動的加班費用，在七月為年減16.6%，為連續11個月的下跌。而截至七月的該年，名目總現金收入則下跌1.3%。 經常性薪資或稱為基本工資，七月出現溫和成長0.3%，但小於六月的成長0.4%。 新冠疫情衝擊企業，包括一次性獎金的特別薪資在七月下跌2.4%。 (時報資訊) #七月 #實質 #工資 #出現 #數據 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞信論壇 線上開跑 三引擎衝鋒 助攻科技旺到2021年 04:102020/09/08 證券．權證 沙國大砍價 國際油價重挫 04:102020/09/08 全球財經 華邦電旺宏 上月業績齊高歌 04:102020/09/08 證券．權證 《國際經濟》日本七月家戶支出年減7.6％ 劣於預期 08:522020/09/08 財經 陸消費未見爆發 進口恐續低迷 04:102020/09/08 產業財經 學習新平台上線 三貝德 Q4營運添動能 04:102020/09/08 證券．權證 疫情無阻 東奧明年鐵定登場 04:102020/09/08 運動天地 工商社論》銀行業的新挑戰正在醞釀中 04:102020/09/08 財經要聞 《晨間解盤》月線站不回 恐持續整理(日盛投顧提供) 09:112020/09/08 財經 陸8月外匯存底連五增 04:102020/09/08 全球財經 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 影》羞辱新人證件丟滿地自己撿 傳和碩子公司爆離職潮 真相曝光 - 財經 壽險董總不受教 黃天牧怒了 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 銅板股夯 法人愛、散戶搶著沖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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