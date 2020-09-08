日本七月實質工資出現連續第五個月的下滑，該數據可能指出另一現象，未來消費者支出將陷入更深層的緊縮。

日本勞動部周二公布數據，七月經通膨調整的實質工資較去年同期下降1.6%，而六月則為下跌2.1%。

衡量企業活動的加班費用，在七月為年減16.6%，為連續11個月的下跌。而截至七月的該年，名目總現金收入則下跌1.3%。

經常性薪資或稱為基本工資，七月出現溫和成長0.3%，但小於六月的成長0.4%。

新冠疫情衝擊企業，包括一次性獎金的特別薪資在七月下跌2.4%。

(時報資訊)