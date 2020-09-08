國民黨革實院長羅智強表態參選2022台北市長，立委蔣萬安雖「被表態」，但他仍未鬆口，強調現階段以立法院為主，至於韓國瑜是否出戰，也讓外界相當好奇。對此，資深媒體人蔡詩萍指出，國民黨還有3大變數。

蔡詩萍7日在臉書分享投書媒體的文章，表示「台北市長之爭，關鍵仍在韓流，動是不動？！」文中，蔡詩萍分析ETtoday民調指出，民眾黨無法再創「柯文哲旋風」，畢竟黃珊珊並非柯文哲，而柯文哲也不是2014年的他了，但黃珊珊若執意參選，對國民黨的壓力較大。

根據上次市長選舉，蔡詩萍表示，若藍綠對決，柯粉傾向支持藍營，但藍營推出的人選必須有贏的架勢，黃珊珊出馬將會影響藍營選票，若藍營最後由韓國瑜出線，藍營分歧會不會重演，讓柯文哲的代言人有機會呢？萬一又殺出韓流呢？

蔡詩萍也說，距離選舉還早變數仍多，而藍營的變數是：蔣萬安參選意志很強大嗎？羅智強的規劃會就此縮手嗎？韓流會不拱韓國瑜嗎？

至於綠營的變數，蔡詩萍認為，最後真的是陳時中出線嗎？萬一疫情延續他脫得了身嗎？不會逐漸走下神壇嗎？是否有其他人選，板凳深度足夠？

柯文哲方面則是黃珊珊是否願意打一場勝算不大、變數很多的選戰？柯文哲整體形象與民眾黨的聲望還會下滑嗎？

(中時新聞網)