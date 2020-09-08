前台北市議員童仲彥，從政以來緋聞不斷，還因酒駕事件退出台北市議員選舉，更爆出家暴、外遇等風波，而他遭退黨處分後反倒更加做自己，創建「金色力量黨」，致力性推廣教育、性專區合法化等，並開設「真男人實戰班」造福男性，最近的課程就到夜店實戰把妹，絕招傾囊相授直呼「怎麼跟我鬥？」。

為了理念，今年6月童仲彥以榜首之姿，考上樹德科技大學人類性學研究所博士班，被他的同學「喬鳥女王」童蒿珍盛讚聰明有能力「異於常人」，事實上他考上博士班之前，已經是男性同胞公認的「性福專家」，開了YT頻道分享各種兩性與性愛經驗談，更實際開班教學，最近在頻道上分享了最新一次「真男人實戰班」授課，跟把妹老師一起帶學員到現場實戰，傳授夜店把妹的秘訣。

童仲彥在影片開頭表示，已經上了5次課，因此到了驗收的時候，實地操作之前，先請把妹達人當老師，跟大家「勤前教育」，分享一些小撇步，老師叮嚀坐進包廂後不要呆呆滑手機，要勇敢走出去跟女生聊天，萬用開場白就是先問對方的名字，順勢說朋友有開包廂，邀請她過來坐坐。

而這回實戰，開包廂在「基地」駐守的會是童仲彥本人，把妹達人說學員把女生帶進包廂後，首先要跟大哥(童仲彥)打招呼，表現出禮貌，再來聊天，另外，如果學員是在包廂外或是吧檯認識了女生，只要看到認識的人經過，即便只是匆匆擦肩，都要打招呼，目的是營造出「整個夜店都是你認識的人」的感覺， 老師解釋，這個小動作會釋放出可靠與安全感，讓女生覺得你這個男生很罩！

【真男人實戰】夜店都是我的人！怎麼跟我鬥？

(中時新聞網)