大陸國務委員兼外長王毅周二（8日）在全球數字治理研討會上表示，大陸法律對保障數據安全和個人信息等，均做了明確規定，也不會要求陸方企業違反別國法律，向北京政府提供境外數據。

據報導，王毅稱，大陸法律對於保障公民和組織的合法權益，包括數據安全和個人信息等，都做出了明確規定。大陸政府亦嚴格踐行數據安全保護有關原則，沒有也不會要求陸方企業違反別國法律，向大陸政府提供境外數據。

他續指，大陸為應對新問題新挑戰，願發起《全球數據安全倡議》，主要內容包括反對利用信息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據、採取措施防範和制止侵害個人信息的行為，不得濫用信息技術對他國進行大規模監控，或非法採集他國公民個人信息，及信息技術企業不得利用用戶對產品依賴，謀取不正當利益等。

美國國務卿蓬佩奧上月初公布「潔淨網絡」（Clean Network）方案，從5大領域着手，由軟件至硬件全方位封殺大陸的科網企業及通訊企業，並把部分不受信任的大陸應用程式從美國應用程式商店中移除，防止中共取得美國公民及企業的敏感資料。

美國以大陸華為設備安裝「後門程式」為由封殺，並游說盟國棄用華為。美媒指出，陸方倡議的草案雖沒提及美國提出的「潔淨網絡」方案，但當中提出的承諾，正正回應了美國對大陸不公平貿易行為及科技安全威脅的指控。

(中時 )