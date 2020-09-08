政府開放萊豬元旦進口，不只豬農、店攤剉在等，全台消費者全都慌了！贊同進口者護航說，只要標示嚴把關，就能降低食安的疑慮。不過，網路觀察家朱學恒丟出二道菜反問，政府到底要針對甚麼東西檢驗？網友悲鳴，打算開始吃素了。

朱學恒昨在臉書上開直播說，到底所有的豬肉全都要產地，這到底做不做得到，就算做得到，有人力稽查嗎？就算有人力稽查，有法規可以處罰嗎?就算有法規可以處罰，進美豬也沒有罪，那要怎麼查證我使用有萊客多巴胺的豬肉入菜(目前是針對全世界開放使用萊客多巴胺的豬肉可以進口，不只有美豬呢)，他舉例問，「我九轉肥腸一道菜，炒豬雜碎一道菜，到底要針對甚麼東西檢驗？」實務面到底可不可以？就這樣簡單討論你自己會得到答案。

根據《上下游》報導，一般供應團餐的公路餐廳常用低價食材，進口豬腳便是選項之一，市場滷味中常見的豬腳與大腸頭，來自進口豬隻可能性高。進口商張先生表示，任何料理都會經過調味，以重調味的滷味、炸物而言，「絕對吃不出來，當初口蹄疫後，不少美豬進口來台，國人都說美豬骨頭煮湯很臭，但二十年後的現在，同樣的味道就沒人抱怨了，大家不是習慣這些味道了嗎？」

萊豬進口後勢必台灣餐飲供應鏈，網友憂心紛紛留言說，「我打算開始試著多吃素了」、「12月豬肉先買一波」、「台灣夜市美食文化完蛋了。會因為這一紙行政命令毀於一旦」、「那還能看到你每天吃豬肉便當嗎？」、「豬肉是台灣主食，台灣是瘦肉精實驗所。還有健保做防護」、「說個笑話，發明個快篩試劑，吃餐前篩一下」、「端午節時肉粽也吃了不少，不吃豬肉的話以後也不能過端午了」、「煮熟之後，只能用觀落陰來查產地了」。

(中時新聞網)