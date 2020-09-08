賴品妤臉書發文。（圖／取自賴品妤臉書）

民進黨立委賴品妤過去就有「學運女神」支稱，本屆順利當選立委後，更晉升「立院女神」，28歲芳齡、出眾容貌、傲人身材與前衛作風，屢成話題焦點。近日遭直擊與甫退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學熱戀中，幸福之情溢於言表；然就在戀情爆發前兩天，賴才在個人臉抒發文，表示：「今天本版按讚數將破近年最低紀錄。」

賴品妤6日在個人臉抒發文，寫道：「今天本版按讚數將破近年最低紀錄。」文章一出，吸引網友瘋狂湧入按讚表示支持，迅速獲得超過10000個讚與超過100則留言，「吸粉」能力驚人。

賴品妤本人則在該篇文章下親自留言：「直接拷貝鄭運鵬貼文。」此則留言也獲得近600個讚。原來，這招民進黨立委鄭運鵬前一日（5）才用過，迅速吸引近3500人按讚，賴「故技重施」卻「青出於藍」獲得破萬讚。

網友紛紛在賴品妤臉書文章下留言：「還好不是論文」、「直接輾壓」、「這回文破紀錄」、「怎麼淪落到抄那個怪叔叔的梗啊」、「不要模仿老人了！」「趕快來按讚」、「除了按讚，也沒別的能做了」、「可能文不夠廢的關係吧」、「一萬耶」、「是時候拿過去的照片出來吸讚了」。

(中時新聞網)