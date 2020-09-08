王金平率團參加海峽論壇 蘇揆回應了 10:412020/09/08 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆回應王金平率團問題(張理國攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第十二屆「海峽論壇」國民黨擬派前立法院長王金平擔任團長。行政院長蘇貞昌上午回應說，任何人、任何政黨組織都必需遵守國家法令。 海峽論壇9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨江啟臣主席決定派立法院前院長王金平先生擔任國民黨代表團團長，蘇揆上午參訪TTA台灣科技新創基地時對此提出回應。 蘇揆表示，他還不了解也不曉得國民黨是怎樣作業的，但國家有國家的法律跟政策，也都有相關說明，希望任何人、任何政黨組織都必需遵守國家法令。 (中時 ) #論壇 #海峽 #國民黨 #蘇貞昌 #王金平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞早班車》川普前國安顧問 今對台演說 05:242020/09/08 政治 聽到蔣萬安要選 綠粉哀嚎：台北市要還給國民黨了 08:412020/09/08 政治 瑞信論壇 線上開跑 三引擎衝鋒 助攻科技旺到2021年 04:102020/09/08 證券．權證 每月好書推薦 邁將改名改形式 04:102020/09/08 地方新聞 後疫情時代數位創新 中小企業南向論壇 04:102020/09/08 產業財經 故宮國寶歸屬 藍營與黨產會爭辯 04:102020/09/08 藝文副刊 陸8月外匯存底連五增 04:102020/09/08 全球財經 包裹染黑 網賣6億條快遞單號 04:102020/09/08 兩岸新聞 台灣權王－日月光投控京元電 投資價值現 04:102020/09/08 證券．權證 我‧見‧我‧思－改變勞資關係氣氛 拯救失業潮 04:102020/09/08 專題周報 政治熱門新聞 韓國瑜又再開口了 6.6萬網友暴動起雞皮疙瘩 - 政治 韓國瑜為何跟蔣萬安搶北市？網曝關鍵：「這點」韓贏蔣太多 - 新聞 台灣變美殖民地？迪化街設美豬標示範區 王世堅回4字 - 政治 2022台北市長選舉 命理師預言蔣萬安結局 - 政治 國民黨宣布 王金平、李乾龍率團參加海峽論壇 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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