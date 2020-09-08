第十二屆「海峽論壇」國民黨擬派前立法院長王金平擔任團長。行政院長蘇貞昌上午回應說，任何人、任何政黨組織都必需遵守國家法令。

海峽論壇9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨江啟臣主席決定派立法院前院長王金平先生擔任國民黨代表團團長，蘇揆上午參訪TTA台灣科技新創基地時對此提出回應。

蘇揆表示，他還不了解也不曉得國民黨是怎樣作業的，但國家有國家的法律跟政策，也都有相關說明，希望任何人、任何政黨組織都必需遵守國家法令。

(中時 )