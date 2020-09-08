興櫃京站（2942）為免11月周年慶遇上難以預測的新疫情，7日宣佈自16日起首推周年預備慶，全館3800送500比以往周年慶還殺；京站總經理柯愫吟強調，7、8月在三倍券帶動與觀光客缺口仍在前提下，總體業績達到持平，9-10月值淡季推預備慶，皆以回饋現金吸引來客，預估有望衝出六億元，與去年同期增長率翻倍。

京站今年邁進第11周年，周年慶還未到就迎來預備慶，柯愫吟不諱言，主要是周年慶落在11月，為免屆時遇上新一波疫情，人潮進不了，先做先贏！除了優於過往周年慶滿千送百回饋，刷富邦J卡再加碼300元，回饋率可高達21％。

京站指出，首五日卡友獨享消費累計滿3,800元送400元商品贈券，Q卡友再贈100元，全檔期至10月特別精選「萬樣買一送一商品」，包括上衣、配件通通都買一送一，像是Timberland等，且加碼推出萬件服飾、萬雙女鞋超值下殺 組合破盤價推薦，其中鞋款自2折起、服飾5折起等，此外Q卡友拿當日累計滿6,000元京站發票，還可獲得抽獎機會，獎項包括美食券、抵用券、購物券、甚至加賀屋住宿券等。

京站表示，為了避開秋末冬初可能新疫情來臨，不僅京站提前做預備慶，11月周年慶時間是否提前也在深思熟慮中，而據了解，新光三越站前店周年慶也有考慮提前做周年慶，原本時間點都是落在12月進行，目前考慮提前11月舉辦。

百貨業年度最大檔周年慶，今年依例由精品百貨商場率先起跑；晶華酒店集團旗下麗晶精品上周黃金周即提前於9月1日啟動，且時間拉長、回饋率上加2％，力拚全檔成長15％。而台北101周年慶則預計本周10日起開打，除首度開放所有發卡行的刷卡優惠、優惠門檻更首度降至5,000送500，在尚有國際觀光客至少25%業績缺口，全檔力拚2-3％年成長，還是要相當賣力，接續登場還有貴婦百貨BELLAVITA周年慶將於11日舉行，今年一樓中庭變身夏日渡假村游泳池，已成打卡新景點；至於微風廣場則將自17日揭開周年慶促銷序幕。

(工商 )