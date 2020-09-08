全球新冠疫情肆虐全球，至今仍未有減緩趨勢，先傳多名好萊塢藝人像是巨石強森等人，都被爆罹患新冠肺炎，如今就連前「足球金童」貝克漢與老婆維多莉亞，也被爆雙雙確診新冠肺炎，不僅傳染給數名員工，還經常往返英美兩國跑趴，恐成為超級傳播者。

根據英媒《太陽報》報導，貝克漢夫婦3月前往美國洛杉磯參加派對，過程中與現場賓客不斷近距離肢體接觸，因此感染新冠肺炎，接著返回英國幫大兒子布魯克林慶生後，又前往邁阿密為新成立的足球隊站台，此時貝克漢才驚覺身體不適，維多莉亞則出現喉嚨痛、發燒等症狀，就連當時在場的球員及保鑣也紛紛出現相關症狀。

據悉維多莉亞驚覺事態嚴重，便要求全家人留在豪宅內進行居家隔離，時間長達2個多禮拜，也分送多個保衛護理包給助理們，事後傳出兩個人已恢復健康，也定期向團隊報到接受檢查，後來前往希臘、義大利度假，事前也進行一連串相關檢查，確保整趟旅行安全無虞。

貝克漢夫妻倆罹患新冠肺炎一事，近來在網路上瘋傳，不過貝克漢仍未對此事作出回應，但兩人在此敏感時間不僅搭機往返各國，甚至還被爆罹患新冠肺炎，也讓人擔憂恐成為「超級傳播者」。

(中時新聞網)