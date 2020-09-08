高雄氣爆陰影再現？台中豐原昨晚至今日清晨發生多起天然氣洩漏案，包括豐年路、豐勢路2段、水源路、豐東路、富陽路等陸續有民眾聞到濃濃瓦斯臭味。欣彰天然氣公司派員到場偵測未達危險濃度，告知派工修復要等1個月，許多居民擔心高雄氣爆重演，一夜不得安眠。

台中市消防局7日下午4時接獲民眾通報指稱，豐年路125巷發生天然氣外洩，立即派遣豐原分隊，出動消防車3輛、消防人員8名到場，利用五用氣體偵測器，測得數值14ppm，隨後欣彰公司也派員到場查到洩漏點。

欣彰天然氣公司連夜派員查漏，發現疑似天然氣洩漏點，但派工修復需要等1個月，引發居民不滿。（連佳振提供／王文吉台中傳真）

但危機尚未解除，接著富陽路、豐東路、水源路126巷、豐勢路2段陸續傳出天然氣外洩，台中市消防局從7日深夜至6日清晨陸續接獲通報，119電話被打爆，消防隊員疲於奔命。當地居民擔心漏氣範圍擴大，一夜不得安眠。

一夜之間突然發生天然氣「連環漏」，居民人心惶惶，但消防隊員私下表示，應是欣彰天然氣公司查漏，於管線內加重臭劑，可能輕微漏氣的老舊管線飄散瓦斯味，平常不易察覺「小漏氣」，突然接二連三爆出來。

台中豐原連續發生多起天然氣洩漏，當地居民擔心漏氣範圍擴大，一夜不得安眠。（連佳振提供／王文吉台中傳真）

翁子里長連佳振氣憤表示，富陽路與豐勢周邊住戶忍受多個月天然氣外洩的臭味及生命安全的威脅，每每動員警方及消防隊前來戒備。天然氣公司派員查漏，也允諾派工修復，結果是一等快1個月完全無音訊，昨晚又發生天然氣洩漏，竟答覆「東北街等2個月也還未派工！」

連佳振說，映豐景社區50戶居民難忍天然氣臭味，更擔心電器火花引爆，但欣彰人員告知洩漏濃度沒有立即危險，「家裡彌漫瓦斯味，有誰不怕氣爆、不怕中毒？」最後與社區主委協調，決定暫停供氣，欣彰允諾周三派工修復，居民無法煮食也沒有熱水澡。

(中時 )