美國針對華為的禁令將於15日升級，晶圓代工龍頭台積電屆時將無法繼續提供晶片給華為，且華為的麒麟系列晶片也將停產。面對川普政府不斷進逼追殺，華為消費者業務CEO余承東直言，其實「中國也可把蘋果趕出去，但我們沒有這樣做」。

陸媒報導，余承東近期對於全球化分工表達了個人看法，他坦言，早在幾年前，華為就被趕出美國市場了，因為華為的手機在沃爾瑪、百思買等都被要求不准販售，但蘋果在大陸的銷售並沒有限制。

余承東說，如果大陸採取美國的制裁方式，不僅可以把蘋果趕出大陸市場，還可以讓全世界的電子產品停止生產，讓美國的飛機、汽車都停止。他也提到，「在全球化的今天，中國在很多領域是絕對有發言權的，但中國沒有這樣做。」

余承東表示，美國制裁對華為消費者業務有相當衝擊，不過華為已開始構築自己的生態，如鴻蒙系統體驗一直在改善，現在能達到安卓7成、8成水平。

余承東批評，美國這種制裁在全球化的今天是沒有道理的。華為一直相信全球化分工，也不會什麼都做，會帶動一批陸企從低端製造業向高端製造業轉型。

(中時新聞網)