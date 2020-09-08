名模熊黛林曾和郭富城交往7年，分手後她情戀小開郭可頌，2016年完婚，生下雙胞胎女兒Kaylor、Lyvia，晉身雙寶媽。雖然生過小孩，熊黛林可沒鬆懈自我身材管理，趁著新冠肺炎時期在家拚命運動，曬出兩張辣照，無論是膚況或是曲線都維持得相當好，令網友大讚不已。

熊黛林7日下午透過微博PO出兩張照片，寫道：「初見成效！繼續努力。」只見她大方素顏入鏡，臉上肌膚沒有任何瑕疵，眉型也很完整，身上穿著白色的運動內衣，秀出豐滿的北半球和Y字溝，馬甲線和川字肌也清晰可見，一轉過身再現A4纖腰，手臂也找不到一絲贅肉，完全看不出已經生過2個孩子。

熊黛林40歲身材依舊纖細緊實。（圖／微博@熊黛林）

網友看到熊黛林精實的體態，不禁讚嘆她過人的毅力，紛紛留言：「看了這個給我很大的刺激，我決定這頓飯少吃兩碗」、「這個就是讓我望塵莫及的存在，身材我實名羨慕」、「難道我們天秤座都是這麼漂亮嗎？喜歡你，有氣質。」

事實上，熊黛林曾表示自己熱愛珍珠奶茶，偏偏又是易胖體質，後來用藜麥取代精緻澱粉的攝取，低熱量、高纖、高飽足感的優點，讓她能兼顧營養和不挨餓，飯後還會爬樓梯、走半小時到一小時的路消耗熱量。

熊黛林勤勞地控制身材。（圖／微博@熊黛林）

(中時新聞網)