民進黨政府在未與社會溝通之下就宣布開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，引發各界疑慮，今日眾多民間團體召開記者會，主張重大民生健康政策必須經國會審議，呼籲執政黨先暫緩開放瘦肉精美豬進口並認錯道歉，如果繼續一意孤行，民團將上街抗爭，保衛民主健康的台灣。

今日記者會由台灣農民組合協會、台灣農村陣線、屏東環保聯盟、彰化醫療界聯盟、綠農的家、人民監督雜碎聯盟共同召開，眾人於上周發起堅拒瘦肉精美豬連署，已有超過千人連署並有30多個團體加入支持。民團質疑政府對於瘦肉精的健康風險評估草率，而農政單位更犧牲本土農業與農民權益，開放瘦肉精肉品衝擊市場，且台美經貿談判尚未開始就先門戶大開，未來談判只會陷入絕對劣勢。

長期關注瘦肉精的蘇偉碩醫生指出，瘦肉精會改變腦中神經傳導物質濃度，孕婦食用瘦肉精可能因此較容易生出自閉症兒童，近年美國兒童自閉症比率持續增加，在動物實驗中已顯示瘦肉精的負面影響和風險，十幾萬美國豬隻因吃了瘦肉精生病，因此瘦肉精肉品在美國的比率已持續降低。

彰基兒科主治醫師錢建文表示，由於國際間對民眾食用瘦肉精後影響的研究尚不足，風險評估的過程假設太多，不足以確保兒童的健康無虞，在少子化的今日不能讓台灣孩童再承受更大的未知健康風險。帶著一歲半女兒出席的媽媽王靖媛表示，政府讓下一代生活在更多風險中，未來誰還敢生小孩？

春河牧場負責人許春和感嘆，台灣畜牧業者好不容易從口蹄疫情走出，卻又被政府開放瘦肉精豬肉進口的政策背叛。

曾為對政府開放稻米進口放置爆裂物的「白米炸彈客」楊儒門強調，政府不應進口有健康疑慮食品，就算真要進口，也應仿照菸品在商品上標示警語。

屏東環盟前理事長洪輝祥痛批美國塞有毒食物給台灣吃，否則就不跟台灣交朋友，他也挖苦，一個國家負責農業的部門平常不做事，如今為了討好霸權帝國開放進口瘦肉精美豬，突然可以編出兩百億擺平農民的異議。而且政府在國際上宣稱中華民國是自由民主國家，如今在開放瘦肉精美豬上，卻展現行政霸權並打壓反對聲音。

安心消費公民連線成員段心儀也質疑，政府宣稱開放後將標示豬肉產地讓民眾選擇，但民眾怎麼知道肉鬆、肉燥、滷肉飯、碎肉裡的肉是否都是國產或摻有美豬？如果政府宣稱瘦肉精豬肉沒問題，就請先天天直播吃給全民看，再考慮開放。

(中時 )