正因邊境問題再次與大陸陷入緊繃之際，印度新冠肺炎確診人數來的420萬人，此一數據超越巴西的414萬人，正式成為確診數全球第2高的國家，僅次於美國。

據路透社報導，印度於7日新增9萬確診，不僅創單日新高紀錄，更讓全國染疫人口比巴西多了6.8萬人，為當前全球新增確診最快的國家；專家表示，按照當前速度，將於下個月超過當前630萬確診的美國。

新德里賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）社會醫學與社區衛生中心負責人達斯古普塔（Rajib Dasgupta）指出，當前德里與孟買等大城市的疫情正快速向其他內地擴散，讓都市地區疫情未減緩下，郊區不減反升，造成了「雙重負擔」。

不過，印度政府表示，印度的死亡人數當前為7.1萬人，仍遠低於排名第一美國的19萬人，以及第二巴西的12萬人，證明印度抗疫具有高恢復率，且其檢測、追蹤以及治療策略是正確的。但報導也指出，但在過去5天，每天都有1000多人不治。

另外，正值印度疫情升溫之際，與大陸再次陷入邊境衝突與警張。微信公號「中國軍網」8日淩晨約2點時發出聲明，稱印軍7日非法越界，進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山區，且印軍悍然對前往交涉的中方邊防部隊巡邏人員鳴槍警告，印方行徑嚴重違反雙方有關協定，是嚴重的軍事挑釁行為。

(中時新聞網)