陸軍在2007年提出20艘高性能快艇採購案，要給海龍蛙兵使用。胡姓業者與賴姓情參官、蔡姓採購官卻涉嫌勾結，以不實載重量在驗收時放水，根本不合作戰需求。檢方查出3人共舞弊1億1千多萬，依貪汙罪嫌起訴。

俗稱海龍蛙兵的陸軍兩棲偵察營是我國重要特種部隊，駐防在外島前線。桃園地檢署調查，軍方在2007年至2010年間，提出7億7679萬餘元的高性能快艇20艘採購案，規畫給海龍蛙兵使用。當時規畫先買1台，測試合格後，再買其他19台。不料71歲胡姓業者為了綁到20艘採購案，使用低價綁標、以小綁大手法，以1972萬得標原型艇，低於2名對手皆約400萬元。

原本軍方要求高性能快艇能裝載10人、20機砲、50機槍等，船艇含油總載重量為5490公斤。不料原型艇總載重僅有3802公斤。檢方計算，若10人上船後、扣掉油水，僅剩下512公斤可以載重，根本無法符合作戰需求，而驗收時賴姓情參官卻在驗收給予放水，使原型艇順利通過驗收。。

另外19艘高性能快艇在採購時，業者稱採用較複雜的工法、高級輪機設備推進系統，因此報價較高，雖然第一次招標因業者最低報價金額低於底價金額廢標，但第2次蔡姓採購官在底價表增列技術書刊、保修料件、行政管理人員等費用，協助業者順利取得標案。

檢方發現，原型艇報價僅1972萬元，其他19艘每艘卻報2663萬餘元，扣除後續周邊附屬設備108萬，相當每艘多賺580萬餘元，19艘船舞弊1億1千多萬。偵結後將賴、蔡、黃，依照貪汙治罪條例等罪提起公訴。

(中時 )