Sony的遊戲機PlayStation 5(PS5)預計在今年11月左右開賣，鈺太(6679)為其供應鏈，已經自今年4月開始出貨，後續隨著正式開賣，預計將持續為鈺太注入拉貨動能，鈺太8月營收也開出雙成長的好成績，鈺太近期股價強勢，今開高震盪，漲幅一度逾5%。

Sony預計在11月登場PS 5全新手把「DualSense」內建麥克風陣列，鈺太為供應鏈，出貨A-MIC(類比麥克風)，已經自4月開始出貨，第四季正式上路後，適逢年底感恩節、聖誕節旺季，可望帶動一波瘋買潮，為鈺太營運再添動能，再者，由於依照歷史經驗，PS系列產品週期5~7年，每年A-MIC(類比麥克風)需求量約8000萬顆，由鈺太和羅技平分，鈺太約可以吃下4000萬顆得訂單，未來幾年將扮演穩定出貨。

不僅如此，目前僅PS 5在全新手把「DualSense」內建麥克風陣列，但該功能未來若獲得任天堂和微軟等其他遊戲機跟進，將為鈺太創造出更大的潛在市場規模。

除遊戲機的帶旺下，因疫情關係，全球NB需求高漲，鈺太微機電(MEMS)麥克風出貨持續拉高，在這一波帶動下市占率有機會朝向50%靠攏，chromebook則已經拿下達70%的市佔率。

鈺太8月營收1.72億元，月增長4.92%、年增長26.4%，在旺季效應帶動下，營收呈現雙成長。

(時報資訊)