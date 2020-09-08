東陽(1319)8月合併營收14.31億元，年減14.52％，前8月合併營收110億元，年減21.98％。今年隨著歐美地區陸續復工下，預期東陽第2季是營運谷底，7、8月營收已經回升到14億元以上，第3季營收可望重回40億元，即將進入第4季的傳統旺季，營收有望逐季攀升。

東陽AM事業8月合併營收10.32億元，前8月自結累計合併營收80.40億元。隨著疫情管控措施鬆綁，美國車輛行駛里程(VMT)自4月觸底後近幾月顯著回升，預期經濟活動恢復常態，車輛行駛里程數可望朝疫情前水準近一步靠攏，有利東陽AM業務表現。

東陽OEM4月已回復稼動率至70％以上，在各地方政府推出刺激政策及消費信心回升，大陸車市銷售持續成長 OEM事業8月合併營收3.98億元，年成長4％，已經逐漸回到成長軌道，前8月累計合併營收29.61億元。

(時報資訊)