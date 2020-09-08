記憶體模組廠宇瞻(8271)8月合併營收4.6億元，年減27.93%，月減29.81%，為今年來最低；今年1~8月合併營收47.72億元，比去年同期下滑3.69%。
宇瞻先前舉行法說會，總經理張家騉表示，因疫情不利經濟活動，整體需求受影響較大，記憶體市況轉為供給大於需求，尤其消費型產品受影響較大；DRAM市況已自第二季起轉為供過於求，恐影響至2022年的上半年；NAND Flash則是從7月起轉為供給大於需求的狀況。
宇瞻上半年仍受惠價格平穩走揚，獲利表現佳；第二季營收16.92億元，毛利率16.5%，淨利歸屬母公司業主5698萬元，基本每股淨利0.57元，低於第一季的高檔每股獲利1.53元。上半年營收36.56億元，年減2.11%；毛利率19.26%，仍高於去年同期的16.51%；淨利歸屬母公司業主2.11億元，年增49.32%；基本每股淨利2.1元，優於去年同期的1.41元。
(時報資訊)
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