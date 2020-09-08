美國政府可能再祭出對中國的貿易限制，傳出可能會將中芯國際列入實體清單中；由於大陸記憶體廠兆易創新的NOR Flash主要委由中芯國際代工，市場預期若美國真的發布禁令，兆易創新恐怕得尋求其它晶圓代工廠代工，但主要生產NOR Flash的晶圓代工廠產能均已滿載下，NOR Flash市場供給量將減少且市況會好轉，台廠旺宏(2337)、華邦電(2344)可望受惠。

外資連續三天共計買超華邦電子27673張，帶動近三天股價上揚，今早開高0.35元為13.65元。外資連續三天共計買超旺宏達77154張，帶動周一股價大漲，今早維持高檔震盪。

美國傳出可能將中國大陸晶圓代工廠中芯國際列入貿易制裁清單，除了對半導體業恐造成衝擊，由於中芯也是大陸編碼型快閃記憶體(NOR Flash)大廠兆易創新的最主要晶圓代工廠，因此法人預期，若中芯真的遭美國列入黑名單，因可能威脅兆易創新對蘋果Airpods的NOR晶片供貨，訂單將有望轉向旺宏、華邦電等台廠。

兆易創新目前為全球第四大NOR晶片供應商，其晶圓主要由中芯代工；NOR晶片市場受到兆易創新等陸廠崛起，並以價格戰搶單影響，若美國真的針對中芯發布禁令，兆易創新可能需尋求其它晶圓代工廠產能，但有能力生產NOR Flash的晶圓代工廠產能都已滿載下，NOR Flash市場供給量將會減少，市況可望好轉。

(時報資訊)