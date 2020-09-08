消基會今天召開記者會，批評健保署在8月24日所公告的自付差額特材極端值管理內容，違背先前的公開透明承諾，極端值的認定以及管控監測等，仍然受到各科醫學會掌控，民眾無法得知差異，衛福部長陳時中今天回應，極端值的管理，還是要用輔導的方式先來做，在行政上盡量做到衝擊越小越好，能夠達到效果就行。

(中時 )