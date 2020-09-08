回應消基會要求 陳時中：自付差額特材極端值先以輔導為主 11:102020/09/08 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消基會今天召開記者會，批評健保署在8月24日所公告的自付差額特材極端值管理內容，違背先前的公開透明承諾，極端值的認定以及管控監測等，仍然受到各科醫學會掌控，民眾無法得知差異，衛福部長陳時中今天回應，極端值的管理，還是要用輔導的方式先來做，在行政上盡量做到衝擊越小越好，能夠達到效果就行。 (中時 ) #自付差額 #消基會 #健保署 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無良學店2／傳授違法轉學秘招 東方大學形同移工仲介所 07:532020/09/08 社會 新聞早班車》川普前國安顧問 今對台演說 05:242020/09/08 政治 衛福部「夜襲」預告瘦肉精殘留量遭砲轟 陳時中回應了 10:432020/09/08 生活 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 00:022020/09/08 財經 新聞透視》我才是老大 蘇貞昌屢噹陳時中 下馬威 04:102020/09/08 政治要聞 曾敬驊和陳昊森雙帥同框 MIKIMOTO珍珠添光采 03:222020/09/08 消費 台北市長選舉 民進黨派誰出馬？港媒看出陰謀論 08:022020/09/08 政治 2022考市長 黃珊珊要先把書讀好 04:102020/09/08 地方新聞 桃市校園遊戲場 擺脫罐頭遊具 04:102020/09/08 地方新聞 陳三箭纏身 蘇酸沒爬好會摔倒 04:102020/09/08 政治要聞 生活熱門新聞 這8天生日最幸運 紙本藝FUN券抽出65.9萬人 - 生活 台人口罩囤量超過2年 網曝嚴重後果：真的別再買了 - 生活 入秋首波鋒面周四來襲 氣象局曝2降雨熱區 - 生活 口咽癌患者10年來倍增 台大醫驚曝：「口交」戴套是關鍵 - 生活 新生兒名字取「這字」遭戶政所打槍 網一看傻：把高雄人當塑膠？ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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