宜蘭昨天發生大浪將釣客打入海中的4死慘劇，氣象專家吳德榮表示，因為強颱海神在海面上所激起的長浪，就算颱風遠在1千公里以外，仍以「重力波」的速度向四周傳遞，近岸時後浪追上前浪堆疊，造成浪高突然增大，且岸邊沒有強風示警，是無聲殺手。

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔昨天發生長浪意外，造成4人死亡、1人命危、4人受傷，據港區監視器畫面顯示，當天至少10餘名釣客在防波堤上坐著釣魚，先是兩波長浪打上堤防，釣客不以為意，隨後突然來一個三層樓高恐怖長浪，瞬間將堤防上所有釣客吞入海中，不見人影。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說道，雖然海神颱風昨(7日)晨8時已登陸韓國，但其在海面上所激起的「長浪」，仍以「重力波」的速度向四周傳遞，接近海岸時，後浪追上前浪，由於浪的堆疊，常造成浪高突然增大。

吳德榮表示，當時岸邊並無強風，因此比東北季風的「瘋狗浪」更難察覺，防不勝防，是無聲殺手。所以每當有颱風在鄰近海域，甚至於強颱於1千公里以外通過時，都要注意氣象局的長浪警示，別掉以輕心。

大溪漁港3樓高「瘋狗浪」 瞬間掃空10餘名釣客畫面曝光。(海巡署提供)

颱風在海面上所激起的「長浪」，以「重力波」的速度向四周傳遞，接近海岸時，後浪追上前浪，由於浪的堆疊，常造成浪高突然增大。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

(中時新聞網)