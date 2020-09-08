美國對華為禁令15日生效，儘管傳出華為正大舉囤購晶片因應，但美國3C市場研究公司Strategy Analytics預測，明年華為消耗完晶片庫存後，智慧型手機市占率將由今年15.1%暴跌至4.3%。另家市場調查機構TrendForce在8月底也曾預估，華為明年智慧型手機產量恐剩3000-5000萬部，約只有今年15.8~26.3%。

Strategy Analytics預估，受疫情影響，今年全球智慧型手機出貨量達12.6億部，較去年下降約11%，已經較今年稍早預估下降15.6%樂觀。華為受惠於該公司主力大陸市場較早脫離疫情影響，第2季營收140億美元、市占18.5%，超越三星，僅次於蘋果的35%，位居全球第2。而從出貨量來看，華為全年度預估出貨1.9億部，市占15.1%，也僅次三星2.65億、蘋果1.92億部。

但華為榮景很難在美國禁令後持續，儘管Strategy Analytics認為由於5G與可折疊顯示器等新技術支撐，明年智慧型手機市場可望強勢反彈，但華為將跌至市占率第3,中國其他製造商小米、OPPO、Vivo會是最大受惠者。

三星穩居智慧型手機出貨量龍頭，可能原因是在新興或小市場成功，他們第2季營收市占率雖下滑，但在45個較小市場中有33個出貨量市占率名列榜首，特別是印尼與泰國。雖然疫情造成全球智慧型手機市場萎縮，但大部分東南亞國家第2季卻都是逆勢成長。

(中時新聞網)