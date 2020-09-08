瘦肉精美豬預計明年元旦開放進口，民進黨政府以此作為跟美國談判BTA（雙邊貿易協定）的起點。國民黨團首席副書記長鄭麗文今天開記者會指出，台灣要的是FTA（自由貿易協定）而不是BTA，藍委葉毓蘭更形容BTA其實是Bully Taiwan Agreement，「霸凌台灣條約」。

鄭麗文指出，南韓因為之前跟美國簽了美韓FTA，讓他們的產品在美國提升競爭力，當時受害最深的就是台灣的產業，相關產業在美國已經遙遙落後韓國，台灣需要的應該是FTA，而不是BTA。

鄭麗文認為，FTA是符合WTO精神的，追求沒有貿易壁壘的自由貿易協定，但美國總統川普不相信FTA，他要簽BTA，因為他認為美國對台灣嚴重逆差，簽BTA是他要平衡逆差的強壓手段。目前世界各國本來要跟美國談FTA的都取消，沒喊卡的又要重新談。目前美國跟其他國家談的，幾乎都一面倒面向美國，都是美國要的。

鄭麗文批評，不知道蔡英文在高興什麼，未談就先跪，讓瘦肉精美豬長驅直入，毫無討價還價餘地。政府也很奇怪，從頭到尾只聽到美國要什麼，瘦肉精多安全、吃一輩子不會有事，經濟部長王美花也說不清楚台灣要到什麼，每天都在幫美國宣傳，到底是中華民國官員還是美國派來的官員？

葉毓蘭則諷刺蔡英文應該改名叫「蔡美語」，因為都在幫美國發聲，BTA就是「霸凌條約」。我們還要付出多少保護費？還要繼續割地賠款？太陽花學運訴求要建立事前審查，公開透明，讓人民知道對哪些產業有傷害，不要黑箱，當年這些要求，民進黨現在有做到嗎？「不要當割地賠款、跪地求饒的龜孫子。」

不過葉毓蘭也補充，國民黨從來沒有反美豬，也從來沒有反美國，美豬早就開放了，國民黨是反的是萊克多巴胺，跟美國的溝通都有在進行。

(中時 )