台中市府新任政風處長詹政曇上周出席市政會議，被以未獲市長盧秀燕布達請出場，8日上午9時20分再度到市政會議簽到，但坐在沒有列出名牌的座位5秒鐘，再度被研考會人員請出場，詹無奈出場後僅表示「謝謝！」不願多多談，市府強調「台中市府仍靜候法務部協商」，政風處長一職從8月5日到9月8日已達36天，還未獲解套。

市政會議依市府團隊的座位表，政風處長座位在主計處長與人事處長中間，但該座位已懸空36天，未列出「政風處長」名牌。

台中市府新任政風處長詹政曇8日上午9時20分再度到市政會議簽到，但坐在沒有列出名牌的坐位5秒鐘，再度被研考會人員請出場。（盧金足攝）

詹政曇以法務部已針對他在台中市政風處長一職完成宣誓，所以從上周二的市政會議出席，被研考會主委吳皇昇婉轉說明請出會場，今天上午9時30分舉行市政會議，9時20分，詹政曇再出席市政會議，但是在簽完到後，在會場內坐不到5秒鐘，市府人員即請他離席。

詹政曇一多個月來無法步出「政風處長」辦公室，由於中央與地方尚無共識，上月來市府報告，陷入公務生涯的「尬尷」處境。

對政風處長爭議如何落幕？市府表示，依據宣誓條例規定，未依法宣誓，視為未就職，依宣誓條例第五條規定，宣誓應於就職任所或上級機關指定的地點公開舉行。

對法務部完成的宣誓儀式，市府指出，依據台中市政府政風處組織規程，政風處處長承市長之命，綜理處務，台中市政府政府政風處的上級機關係台中市政府，宣誓就職的地點應為台中市政府或其指定的其他地點，所以政風處長人選，市府仍靜候法務部協商。

台中市府與法務部較勁，盧秀燕以「法務部派任政風處長的人事公文沒有發函給台中市政府或市長室，而是直接發給政風處及其受派任者」，為憲政問題。

盧秀燕依《地方制度法》，加上六都升格後的機制與慣例，雖派任權在中央，但薪資支付、業務費用全由地方政府給付，因此中央會預先提列數個名單跟地方政府首長協商，希望此事能圓滿妥善解決，與人為善，靜待法務部提名單與市府協商。

(中時 )