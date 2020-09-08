甫退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學，當時退黨時就有時力黨員在臉書開嗆，「想跳船不用這種理由，當乘龍快婿去吧，新潮流等著你」。如今曾玟學被周刊拍到與民進黨立委賴品妤熱戀，讓兩人戀情浮出檯面。傳出曾玟學退黨與賴品妤有關，時代力量黨團總召邱顯智僅說，私人感情問題，委員不便評論。

賴品妤與曾玟學相戀在政治圈早有耳聞，當初曾玟學在立法院宣布退黨時，基進黨立委陳柏惟就在直播底下留言，「賴品妤正在與你一起觀看」，引發話題。

曾玟學退黨後，有時力黨員在臉書質疑，曾玟學與民進黨新潮流小公主賴品妤交往在先，退出時代力量是為了要去當新潮流的女婿。

對於曾玟學與賴品妤爆出戀情，過去曾與曾玟學一起共設服務處的時力立委王婉諭說，沒有特別關注私人感情問題，我們重視的是工作努力跟責任，況且男未婚女未嫁，沒有道德問題，私人感情不會評論，議員或立委角色還把工作做好比較重要。

針對曾玟學退黨，黨內早流傳曾要去當新潮流女婿，邱顯智跟王婉諭都說，私人感情不清楚，相關問題要問當事人。據悉，賴品妤稍晚可能會透過臉書回應戀情。

(中時 )