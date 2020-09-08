參戰北市長遭蘇酸「樓梯沒爬好會跌倒」？陳時中：我會盡量避免 11:252020/09/08 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中挾高人氣，頻頻被外界點名參選台北市長與蔣萬安一較高下，但行政院長蘇貞昌昨天以爬樓梯來比喻，認為若沒爬好會跌倒，遭質疑是在酸陳時中，對此陳今天以「會盡量避免跌倒受到傷害」來回應質疑。 陳時中今天出席衛福部疫情關懷中心護理專業志工聯繫會時，接受媒體聯訪時表示，「做任何事情，如果爬樓梯沒有爬好就一定會跌倒，我們盡量避免跌倒受到傷害。」 (中時 ) #陳時中 #北市長 #蔣萬安 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 噹陳時中？ 蘇揆：談話適用每個人做每件事 10:362020/09/08 政治 國家隊有未爆彈？ 費鴻泰轟陳時中：為何還要等兩周才公布 00:192020/09/08 政治 蔣萬安「膽小」怕初選？國民黨：萬安不擔心 10:102020/09/08 政治 月餅、抓餅危險了？食藥署預告散裝豬油免標產地 陳時中滅火 10:432020/09/08 生活 台北市長選舉 民進黨派誰出馬？港媒看出陰謀論 08:022020/09/08 政治 韓國瑜要選啥？韓粉列6大選項 網答案出乎意料 09:552020/09/08 政治 新聞透視》我才是老大 蘇貞昌屢噹陳時中 下馬威 04:102020/09/08 政治要聞 新聞早班車》川普前國安顧問 今對台演說 05:242020/09/08 政治 開放美豬的產業分析在哪裡？ 04:102020/09/08 時論廣場 「菜農」林佳新選舉辛酸 羅智強：綠營用狗酸他、羞辱踐踏 11:092020/09/08 政治 政治熱門新聞 韓國瑜又再開口了 6.6萬網友暴動起雞皮疙瘩 - 政治 韓國瑜為何跟蔣萬安搶北市？網曝關鍵：「這點」韓贏蔣太多 - 新聞 台灣變美殖民地？迪化街設美豬標示範區 王世堅回4字 - 政治 2022台北市長選舉 命理師預言蔣萬安結局 - 政治 美豬進口最新民調 4.2萬網友竟秒選這題？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。