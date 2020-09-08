衛福部長陳時中挾高人氣，頻頻被外界點名參選台北市長與蔣萬安一較高下，但行政院長蘇貞昌昨天以爬樓梯來比喻，認為若沒爬好會跌倒，遭質疑是在酸陳時中，對此陳今天以「會盡量避免跌倒受到傷害」來回應質疑。

陳時中今天出席衛福部疫情關懷中心護理專業志工聯繫會時，接受媒體聯訪時表示，「做任何事情，如果爬樓梯沒有爬好就一定會跌倒，我們盡量避免跌倒受到傷害。」

(中時 )