國民黨革實院長羅智強表態參選台北市長，菜農林佳新力挺，提起過去選舉時，羅智強助理一通電話讓他印象深刻，也一直將感謝放在心底。羅智強也透露當初林佳新打選戰的各種辛酸，不但遭對手陣營羞辱，甚至用狗酸他。

羅智強在臉書感謝林佳新相挺，承諾下次如果佳新要選舉，就去幫他開宣傳車，「佳新，你知道的，我這人說到做到」。

羅智強也分享一個小故事，2020立委選舉，林佳新在沒有任何資源的情況下，代表國民黨挑戰民進黨的超級當權派、立法院副院長蔡其昌，這當然是極其艱困的選戰。

當時一則新聞，讓羅智強看了義憤填膺，號稱暖男、時任行政院副院長的陳其邁，在輔選時極無風度、沒有水準的羞辱林佳新。陳其邁囂張的說「不知道蔡其昌對手是誰」「是武雄（林佳新飼養的狗）嗎」，而林佳新只是很有風度的回「顯示出民進黨的高傲」。

羅智強說，由於綠媒全面包裝陳其邁的暖男形象，這則新聞幾乎沒什麼報導，但自己卻印象深刻，非常不捨林佳新被蠻橫、不入流的陳其邁踐踏，也敬佩他無畏的精神，「對我來說，為他略盡棉薄，南下輔選是應有之義」。

沒想到之後遇到林佳新，他總是一提再提南下助選的事，羅智強表示，惜情的真性流露，在這涼薄功利的政壇，「佳新這樣的真性情，算是稀世之珍吧」！

謝謝林佳新相挺智強 開宣傳車是個好主意 不過不是我選台北市長找佳新來幫我開宣傳車 而是下次如果佳新要選舉 我就去幫他開宣傳車 哈哈 佳新，你知道的，我這人說到做到 我想説一個林佳新的小故事 2020年的立委選舉 林佳新在沒有任何資源的情況... 由羅智強發佈於 2020年9月7日 星期一

(中時新聞網)