侯友宜說地方只能善盡把關責任，無法保證做到萬無一失，民眾仍有機會吃得到。（許家寧攝）

針對新北市是否制訂自治條例防堵美豬，侯說樂觀其成。（許家寧攝）

新北市長侯友宜今早為三級棒球賽開幕，針對衛福部長陳時中以「排骨便當」比喻各縣市對美豬檢出態度一國多制；侯嗆，他是在賣豬肉家庭長大，自己特別愛吃豬肉，強調源頭不擋住，地方只能全力防堵，從政府對口罩把關來看，不諱言消費者仍有機會吃到萊克多巴胺美豬。

侯友宜說，台灣人最喜歡吃的美食都是在小吃店、傳統夜市，還有我們四處可見的攤位，像他從小在賣豬肉家庭長大，特別喜歡吃豬肉，不管是豬的內臟，豬肉各部位都很喜歡吃，他認為全民每一個人吃到豬肉的機率非常的高。

侯友宜質疑，他常說只要源頭只要堵住了，就沒有後面的問題，既然政府要開放美豬進來了，依照口罩現階段的狀況，我們政府能夠把關住嗎？有辦法保證消費者能不吃到嗎？但地方政府只能嚴格把關，但絕對無法保證做到萬無一失，民眾仍有機會吃得到。

媒體問到，嘉義市開出第一槍，將在議會臨時會提案修正自治條例，針對美豬瘦肉精維持零檢出並加重開罰，對於新北市是否跟進？侯友宜回應，新北市正在黨團的提案當中，我們會往這個方向在努力，他都樂觀其成。

(中時 )