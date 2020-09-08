據富達投信最新統計，上周全球的基金市場資金，整體債券型基金買超擴增，超過220億美元以上，連續第21周買超；整體股票型基金轉為賣超15億美元以上。

受到投資人逢高調節壓力，上周整體股票型基金轉為賣超15億美元以上，主要賣壓在美國股票型基金淨流出超過39億美元、其次為南韓股票型基金賣超近18億美元；反觀，南向資金（買超35億美元）與全球（買超35億美元）、印度股票型基金（買超1.84億美元）則獲資金買超，但買超金額仍難抵美韓股市賣壓。

據富達投信統計，上周中國南向資金連續10周買超港股，上周再買超35億美元。中國8月製造業及非製造業PMI分別為51.0、55.4，連6個月處於擴張期，而在港上市的中國企業上半年獲利成長較去年衰退情形，遠優於A股企業。買超集中在通訊服務、非核心消費、醫療保健、金融、核心消費類股；個股買超則集中在騰訊、美團點評、中蕊國際、香港證券交易所、藥明生物。

富達投信也統計，上周整體債券型基金買超擴增，超過220億美元以上，連續第21周買超，其中又以新興市場美元債買超24.8億美元，居冠，創2019年2月以來最大買超金額；亞洲高收益債連續5個月淨流入、美高收債連續2周買超。有利新興市場美元債的利多包括：一、印尼央行降息1碼至4%，為2016年以來最低水平，並允許央行直接購買政府債券，合計將購買270億美元。二、拉美的哥倫比亞央行降息一碼到2%。三、外資券商上調巴西2020年全年經濟成長。四、南非採購經理人指數回到50以上。五、新興歐洲通膨小幅下滑等激勵。

至於全球股票型基金，上周買超擴增到34.7億美元。即使美中科技戰緊繃，但美8月ISM製造業指數從7月的54.2上揚到56.0，連續4個月擴張，以及7月耐久財訂單優於市場預期和歐洲最大經濟體德國失業人數下滑且工廠活動指標上升至22個月高點，英國重申援助刺激目標預算，金額相當整體國民所得0.7%等激勵；據此，資金轉向風險較為分散的全球股票型基金。

(時報資訊)