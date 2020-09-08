聖暉(5536)、朋億(6613)公布8月營收，聖暉在半導體、生技醫療等客戶擴廠及機電工程認列，單月營收11.62億元，月增10.4％，年增34.2％；朋億也受到大陸半導體、光電客戶認列挹注，單月營收3.58億元，月增45.5％，年增4.3％。

聖暉指出，半導體、生技醫療廠商資本支出增加，持續有擴廠動作，再加上電子零組件、食品等產業從大陸外移及回台設廠，來分散產能，創造對接單的有利環境。今年以來，雖然有疫情干擾，但聖暉前8月營收91.5億元，年增10.85％，維持成長走勢。

根據國際半導體產業協會(SEMI)最新半導體設備預測報告兩度上調2021年晶圓廠設備支出金額，預估將突破700億美元歷史新高，其中，大陸地區2020年至2021年仍將穩居全球半導體設備總支出之首，加上大陸政府有意加大力道發展第三代半導體產業，顯示大陸半導體產業發展仍具龐大市場商機。朋億也在半導體、光電、LED等客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務的帶動，今年前8月營收26.86億元，年減6.7％，年減幅已經由前5月下滑15.8％，持續收斂至個位數。

(時報資訊)