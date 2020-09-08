被稱為「會計界柯南」的大同校友總會理事長巫鑫，去年指控大同公司董事會對華映公司提供擔保品的鑑價有造假嫌疑，大同公司提自訴告他妨害名譽，台灣高等法院維持一審判決，認為他對可受公評之事而為適當之評論，判他無罪確定。

巫鑫是恆生永續發展公司董事長，勤業眾信聯合會計師事務所資深合夥會計師，也曾任台灣會計師公會副理事長，去年他控大同公司董事會未質疑華映公司何以不持華映百慕達公司股權向銀行質借，卻先交給大同公司作為擔保。

他質疑大同公司提供背書保證，未要求對華映百慕達公司股權價值進行實質審查，對華映公司違法背書保證，大同公司對巫鑫提起自訴，控告他誹謗等罪。

一、二審都認為，大同為百年歷史之上市公司，事業橫跨諸多領域，並以電子工業為業務核心，其公司治理、內控機制及重大決策事項，均與廣大投資人之權益有關，並對金融交易秩序影響甚鉅，實具公益性而屬可受公評之事。

合議庭表示，巫鑫基於確信事實基礎所發表，內容關乎大同公司之公司治理、內控機制、重大決策，且未超出合理評論之範圍，自可推定係出於善意，判他無罪確定。

(中時 )