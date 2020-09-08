元晶8月營收4.83億 月增8.47％ 11:112020/09/08 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太陽能廠元晶（6443）公告8月營收4.83億元，月增8.47％、年成長17.73％。累計今年1～8月合併營收約31.58億元，年增1.97％。 元晶表示，國外GCL晶片廠之前爆炸導致晶片市場價格混亂，但對元晶的整體接單狀況沒有影響，預估第四季台灣光電市場平順，有助模組廠商接單穩定。據市場預估，台灣總裝機量今年有望突破2GW。 近期太陽能族群大漲，8日回檔休息，早盤下跌，元晶午盤翻紅，均價約23元。 (工商 ) #元晶 #月營收 #月增 #太陽能廠 #年成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中菲行 8月營收年增24.4％ 04:102020/09/08 證券．權證 《業績-生醫》杏一8月營收5億元 年增12.74％ 10:002020/09/08 財經 《業績-半導體》宇瞻8月營收雙降 前8月年減3.69％ 10:512020/09/08 財經 筆電帶動硬碟出貨 威剛8月營收年增14.83％ 09:542020/09/08 財經 《業績-電腦設備》宜鼎8月營收雙降 前8月年增3.61％ 11:422020/09/08 財經 上奇雲端數位印刷 穩健成長 8月營收4.27億，月增3％ 04:102020/09/08 產業．科技 玉晶光：9月需求仍旺盛 04:102020/09/08 證券．權證 杏一醫療迎旺季！8月營收年成長12.74% 09:412020/09/08 財經 新機拉貨 台虹8月營收雙增 10:032020/09/08 財經 《業績-半導體》欣銓8月營收再創高 Q3締新猷可期 10:002020/09/08 財經 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 日報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 遭美無情封殺 華為：陸也能把蘋果趕出去 但沒這麼做 - 財經 銅板股夯 法人愛、散戶搶著沖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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