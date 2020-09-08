太陽能廠元晶（6443）公告8月營收4.83億元，月增8.47％、年成長17.73％。累計今年1～8月合併營收約31.58億元，年增1.97％。

元晶表示，國外GCL晶片廠之前爆炸導致晶片市場價格混亂，但對元晶的整體接單狀況沒有影響，預估第四季台灣光電市場平順，有助模組廠商接單穩定。據市場預估，台灣總裝機量今年有望突破2GW。

近期太陽能族群大漲，8日回檔休息，早盤下跌，元晶午盤翻紅，均價約23元。

(工商 )